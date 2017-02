Varese, donna di 32 anni morta di meningite batterica da pneumococco

Una donna di 32 anni è morta di meningite all'ospedale di Luino: a causare la morte, una forma batterica da pneumococco. Così in una nota l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: "Dalle informazioni ricevute dall'Ats dell'Insubria e' stata una meningite batterica da pneumococco e non da meningococco a provocare la morte, questa mattina, di una donna di 32 anni all'ospedale di Luino (Varese). Non trattandosi di meningococco, quindi, ne' parenti, ne' persone che sono state a contatto con la paziente sono stati sottoposti a profilassi".