Varese: guida senza patente, passeggero con mazza di ferro e cocaina

Un automobilista è stato sorpreso nella notte scorsa dalla polizia di Gallarate (Varese) alla guida di un veicolo senza patente. Accanto a lui viaggiava un cittadino marocchino trovato in possesso di una dose di cocaina nascosta all'interno di una tasca dei pantaloni. All'interno del veicolo è stata inoltre rinvenuta una mazza di ferro lunga 65 cm, del quale il nordafricano non ha saputo giustificare la detenzione. La polizia ha fermato il mezzo per un controllo insospettita dalla condotta di guida del veicolo che procedeva con fare incerto. Gli agenti si sono quindi accorti che a bordo del mezzo viaggiava un cittadino marocchino conosciuto poiché denunciato proprio il giorno precedente per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e sanzionato per possesso dello stupefacente. La mazza di ferro è stata invece sequestrata. Sempre durante un controllo, è emerso inoltre il motivo del procedere incerto del veicolo: il conducente, cittadino italiano con piccoli precedenti penali, ha ammesso da subito di non essere titolare di patente di guida poiché mai conseguita. Il veicolo veniva è stato sottoposto a fermo amministrativo e il conducente sanzionato con 5.110 euro di multa.