Varese, i gelati dell'estate? Gusto grappa, birra, pera, zucca, lavanda...

Dal gusto lavanda, a quello alle castagne. Dal grappa d'Angera e pera, a quello alla birra, la tendenza del gusto targata 2017 e' quella della corsa al gelato piu' strano. Ad affermarlo e' la Coldiretti Varese, che stima come nelle agri-gelaterie dei nostri laghi la ricerca del sapore particolare da parte dei consumatori di questo alimento sia sempre piu' la normalita'. Insolito, elaborato, particolare e caratteristico, e' l'identikit del gelato perfetto per affrontare questa calda estate.

A testimoniarlo e' Francesca Onofrio, 37enne, nota gelataia d'Angera: "Chi visita un'agrigelateria, solitamente, lo fa perche' cerca due cose: un prodotto sano e genuino, un prodotto particolare. Qui da noi, a "Il Vecchio Castagno", l'imperativo e' fornire al consumatore un gelato che sia il piu' possibile fatto nella nostra azienda, in fattoria". Gusti che, come racconta la Onofrio, sono legati "alla stagionalita' e, ovviamente, alle materie prime che propone il nostro territorio, come i frutti di bosco. Poi, ci sono anche delle rare eccezioni, come quelle rappresentate dal gusto al pistacchio di Bronte o alla nocciola IGP di Cuneo". Il vero gelato artigianale - spiega Coldiretti - e' un alimento completo ed equilibrato, che contiene proteine di alto valore biologico, zuccheri semplici e vitamine. Nelle agri-gelaterie, le sue proprieta' nutritive sono valorizzate attraverso un'attenta lavorazione di prodotti a chilometro zero freschi, di stagione e di alta qualita', secondo la filiera agricola italiana che Coldiretti sta costruendo in tutto il Paese. "I gusti piu' particolari che proponiamo, accanto ai grandi classici ? continua l'imprenditrice di Angera ?, sono il gelato ricotta, fichi e mandorle, quello ananas e basilico, quello ricotta e mosto d'uva, quello zucca e Amaretto, il fior di capra o il Venere Nera fatto con semi di sesamo e amarena. Poi, abbiamo pure molteplici gusti che richiamano la tradizione varesina: uno su tutti, il gelato Brutti & Buoni". Particolarita' nella particolarita' ? conclude Coldiretti Varese ? e' quella che i prodotti dell'azienda agricola "Il Vecchio Castagno" non vengono venduti solamente in loco, ma grazie ad un carretto gelati itinerante, li si puo' trovare in molte delle feste di paese della nostra provincia.