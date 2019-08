Varese, Polizia ferma marito geloso, denunciato per possesso abusivo di armi

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dalla polizia per detenzione abusiva di armi dopo essere stato bloccato mentre stava andando a regolare i conti con un suo rivale in amore. E' successo a Gallarate, in provincia di Varese, dove una volante della polizia ha incrociato l'auto dell'uomo. A bordo la moglie, che, alla vista degli agenti, si è sporta dal finestrino per chiedere aiuto. Il marito l'ha afferrata per i capelli per riportarla nell'abitacolo e, dopo un breve inseguimento, è stato fermato dagli agenti. Il 55enne si stava dirigendo verso il presunto amante della moglie, con il quale la donna avrebbe avuto una relazione 'virtuale'. A seguito dei controlli è emerso che l'uomo possedeva un fucile, che è stato subito preso in custodia dagli agenti, vista la sua condotta. Un successivo accertamento ha rivelato che l'arma era irregolarmente detenuta, in quanto non era stata comunicata la variazione dell'indirizzo in cui era custodita.