Varese, torturato e umiliato dal branco in un box: quattro ragazzi a processo

Compariranno davanti ai giudici il prossimo 24 giugno per essere giudicati con rito immediato. Cosi' i ragazzi imputati per l'aggressione in un box delle Bustecche di Varese a meta' dello scorso novembre dovranno rispondere delle angherie fatte a un coetaneo che racconto' di essere stato spogliato, picchiato, minacciato e derubato. Da qui la contestazione di Tortura. Di fronte al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di minorenni di Milano Marina Zelante compariranno tutti e quattro per sequestro di persona, violenza privata, rapina, lesioni. E tutti sono sottoposti a misura cautelare: tre stanno in una struttura protetta, il quarto imputato e' invece ancora al carcere minorile Beccaria di Milano. "Chiedero' la messa alla prova", dice il suo legale, Giancarlo Trabucchi.