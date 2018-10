Incidenti stradali: tre ciclisti investiti, uno è grave

Tre uomini (tutti e tre originari del Bangladesh) sono stati travolti da un'auto, intorno alle otto e mezza di oggi, mentre erano in sella alle loro biciclette diretti al lavoro, a Cassano Magnago (Varese). L'investitore si e' fermato. Uno di loro e' stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano (Milano), mentre gli altri due avrebbero riportato ferite lievi. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.