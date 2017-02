Varese, violenze sessuali su tre ragazzine in piscina

E' agli arresti domiciliari un 56enne della provincia di Varese indagato per violenza sessuale nei confronti di tre ragazzine di 14 anni in piscina. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della seconda sezione della squadra mobile di Varese, l'uomo "avrebbe toccato" le tre ragazzine, "inducendole a subire atti sessuali e avrebbe posto in essere atti di autoerotismo in loro presenza". Le vittime - che frequentano la stessa piscina - sono state ascoltate dagli operatori, ai quali hanno confermato i fatti e fornito la descrizione dell'uomo, cosi' da permettere l'identificazione, si spiega in una nota. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, Antonio Cristillo, che ha richiesto la misura, poi condivisa dal gip, Anna Giorgetti. L'uomo, senza precedenti, con regolare attivita' lavorativa e situazione familiare stabile, e' stato rintracciato nelle prime ore del mattino di ieri nella sua abitazione.