Vendita di diamanti, la Finanza perquisisce 5 banche

TRUFFE: VENDITA DIAMANTI, GDF MILANO IN BANCHE PER ACQUISIRE DOCUMENTI

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta in cui viene ipotizzato il reato di truffa in relazione alla vendita di diamanti a clienti. In questi giorni, stando a quanto si apprende, i militari della Guardia di Finanza di Milano stanno acquisendo documenti e materiale informatico in alcune banche tra le quali alcune filiali di Banco Bpm, Intesa SanPaolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Popolare di Bari.

L'indagine è stata avviata dal pm Grazia Colacicco dopo che la Consob, nei mesi scorsi, si è interessata alla vicenda in seguito a un'inchiesta giornalistica di 'Report' in cui si diceva che negli ultimi anni le banche propongono ai risparmiatori di investire i risparmi in diamanti acquistati da società private. Preziosi che, stando all'inchiesta giornalistica, sarebbero venduti a un prezzo doppio rispetto al loro valore di mercato, per di più senza informazioni sui rischi dell'investimento.