Venditalia 2020, si accendono i motori. L'evento trasloca a Rho

A fieramilano-Rho dal 20 al 23 maggio 2020 torna la più importante manifestazione internazionale della Distribuzione Automatica. L’evento, organizzato da Venditalia Servizi e promosso da Confida - Associazione Italiana della Distribuzione Automatica, rappresenta i diversi comparti merceologici dell’intera filiera della distribuzione automatica. Venditalia è la più importante vetrina di settore a livello mondiale, capace di richiamare ad ogni appuntamento biennale oltre 20.000 visitatori.

La manifestazione torna dopo il successo del 2018 che ha visto la presenza di oltre 300 espositori provenienti da 22 Paesi distribuiti su 14mila metri quadrati di superficie espositiva. Venditalia, che nel frattempo ha rinnovato le cariche istituzionali, confermando Ernesto Piloni alla presidenza della manifestazione per i prossimi 3 anni (vicepresidente sarà Stefano Piccinini), rappresenta la vetrina di tutti i segmenti del settore: dalle tecnologie delle vending machine alla varietà dei prodotti alimentari. Un settore dinamico testimoniato anche dalla forte componente di innovazione presente in fiera: i distributori automatici di nuova generazione sono un esempio tangibile di come viene applicata l’intelligenza artificiale alla vita di tutti i giorni.

Venditalia è il futuro, impossibile mancare. Venditalia è, soprattutto, Milano. Una cornice unica per una manifestazione unica. La città di Milano nel 2018 ha accolto quasi 7 milioni di turisti, il 10% in più rispetto al 2017. Milano, con il suo lifestyle, la moda, il design e le esperienze gourmet ha ricevuto la nomina a Best City 2019 della prestigiosa rivista internazionale di stile Wallpaper. Per il Wall Street Journal, Milano è la città più ‘cool’ d’Italia. Una città che può vantare, tra i suoi primati, anche il centro espositivo più moderno e funzionali al mondo: fieramilano. La prossima edizione di Venditalia sarà ospitata in un quartiere fieristico all’avanguardia, in grado di soddisfare ogni esigenza. Una location dove fare business anche grazie ai numerosi servizi a disposizione.

“La distribuzione automatica rappresenta un’eccellenza del made in Italy – dichiara Ernesto Piloni presidente di Venditalia – nel nostro Paese ci sono oltre 800 mila vending machine. Le imprese del settore sono circa 3.000 e impiegano circa 33.000 lavoratori. Questi numeri e la proiezione di crescita della manifestazione ci hanno convinto a scegliere uno spazio più adeguato in grado di aiutare lo sviluppo e l’ampliamento di Venditalia. In questo Fiera Milano ci ha supportato offrendoci gli spazi funzionali del quartiere a Rho. Dalla logistica alla ristorazione, dai servizi tecnologici alla funzionalità degli spazi, i visitatori e gli espositori di Venditalia nel 2020 avranno un’accoglienza a cinque stelle”.