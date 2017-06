Metropolitana 5 Lilla di Milano

Venerdì nero: sciopero treni, aerei e bus. Ecco le modalità



Una giornata difficile sul fronte dei trasporti: a rischio treni, aerei, bus e metropolitane per lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base (Cub-Sgb, Usi-Ait, Cobas Lavoro privato) nei trasporti pubblici e privati per oggi.



"Purtroppo sara' un venerdi' nero per i trasporti. Abbiamo cercato di far ragionare, ma ci saranno difficolta'", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio. Il presidente dell'Autorita' di garanzia per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli sottolinea la grande frammentazione delle sigle sindacali che rischia di creare maggiori disagi: "Pur se pienamente legittimo - afferma - l'ennesimo sciopero proclamato da alcuni sindacati autonomi mette in evidenza come negli ultimi tempi la moltiplicazione degli scioperi dipenda in buona misura dall'elevata frammentazione delle sigle sindacali spesso dotate di scarsa rappresentativita'. Indipendentemente dall'effettivo tasso di adesione dei lavoratori, questi scioperi possono cagionare l'interruzione dei servizi con disagi ancor piu' gravosi per i cittadini, quando la giornata di sciopero coincide con la fine della settimana lavorativa".



Ecco nel dettaglio la mappa degli stop:





BUS, METROPOLITANE E TRAM - A Milano l'agitazione e' prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Ferma la metro lilla, regolari le altre. Secondo quanto riferisce Atm, la municipalizzata dei trasporti del capoluogo lombardo, nonostante l'agitazione di alcune sigle sindacali di base che hanno deciso di incrociare le braccia per 24 ore, la circolazione sulle linee M1, M2 ed M3 prosegue regolarmente, anche al di fuori delle fasce garantite. Sono invece fermi i treni della linea M5, con il sevizio interrotto lungo l'intera tratta tra Bignami e Stadio San Siro. Previste anche riduzioni del servizio sui mezzi di superfice. Maggiori i disagi per i pendolari ferroviari: molti treni regionali sono stati soppressi e la circolazione prosegue a singhiozzo. Segnalati ritardi e criticità lungo numerose direttrici.



TRENI - Incrociano le braccia i lavoratori del Cub-Trasporti dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani sera (escluse Piemonte e Valle D'Aosta). Fs ha fatto sapere che le Frecce Trenitalia circoleranno regolarmente. In ambito regionale, Trenitalia offrira' un adeguato livello di servizio anche al di fuori della fascia oraria di maggiore frequentazione (6.00/9.00 e 18.00/21.00) durante cui sono garantiti per legge, nei giorni feriali, i servizi minimi. Sul sito di Trenitalia e Italo si trovano tutti i treni garantiti.



AEREI - Protesta il personale navigante di Alitalia aderente a Confael Assovolo venerdi' 15 dalle 10 alle 14 (4 ore). Poi c'e' lo stop nazionale dei sindacati di base: nel dettaglio riguarda i lavoratori aderenti a Usb-Lavoro Privato (tutto il personale navigante e di terra dalle 10 alle 23.59) e quelli iscritti a Cub dalle 00.01 alle 23.59. Alitalia ha attivato un piano straordinario: regolari i voli in programma nelle fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Sul sito e' disponibile la lista completa dei voli cancellati.