"Vengo da Krypton": la confessione dell'uomo che ha bloccato la metro 9 volte

"Vengo da Krypton": la confessione dell'uomo che ha bloccato la metro nove volte

"Vengo da Krypton, e' stata un'energia a muovere la mia mano per fermare i treni": così il 29enne che tra domenica e lunedì ha bloccato per nove volte la circolazione delle metropolitane milanesi attivando il freno di emergenza, ovvero il dispositivo che abbassa la tensione, ha motivato il suo comportamento alla polizia. E' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Ma anche accompagnato al San Paolo per una visita psichiatrica...