Ventunenne albanese colpito al volto da un proiettile in un bar del Milanese

Un ventunenne albanese raggiunto al volto da colpi d'arma da fuoco. E' quanto accaduto ieri sera, intorno alle 22, davanti a un circolo privato a Bollate, nel Milanese. Stando a quanto ricostruito, almeno un proiettile gli ha trapassato una guancia uscendo dall'altra e gli ha causato danni in bocca fra cui la rottura dei denti. E' stato portato all'ospedale Niguarda e operato, ma non e' in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo di Rho. Il giovane ha diversi precedenti.

Ad avvertire il 118 e' stato il fratello del ferito, 27enne, che era con lui. L'albanese di ventuno anni colpito da un proiettile al volto ieri sera, intorno alle 22, in seguito ad una sparatoria in un bar di Bollate e' ancora ricoverato al Niguarda, ma non e' in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione, il colpo di pistola, che gli ha trapassato le guance, gli ha compromesso la lingua e la mandibola. Entrambi i fratelli risultano residenti nella zona.