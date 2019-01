Vergogna infinita in via Padova. "Gli alpini stuprano, no al raduno"

In via Padova sono comparse decine di scritte contro gli Alpini in vista dell'adunata di maggio a Milano per i 100 anni del corpo militare: "Gli alpini stuprano e molestano, no al raduno".

Non sono tardate le reazioni di sdegno e disappunto. Secondo Silvia Sardone, consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto ha espresso solidarietà agli alpini e ha invitato "il Comune di Milano a ripulire questi vergognosi e inaccettabili insulti". Aggiungendo poi: "Mi auguro che i graffitari vengano identificati e adeguatamente puniti. Così a occhio e croce non mi sentirei di escludere che i responsabili facciano parte di quell'area antagonista tanto coccolata dalla sinistra e sempre in prima linea nelle occupazioni abusive e nelle manifestazioni di piazza, visti i precedenti in altre città".

Vanno nello stesso senso le parole di Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, che dichiara: "La mia totale solidarietà va agli Alpini, con i quali spero che si scusi il sindaco Sala a nome della città. Per quanto riguarda il raduno, a cui fa riferimento la scritta, sono orgoglioso che si tenga da noi a Milano e rinnovo ai nostri militari il benvenuto in città a maggio”.

(Foto: Milano Today)