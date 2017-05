Verifica Anac su Palazzo Marino. Controlli sul piano anticorruzione

Nell’ambito delle attività ordinarie di controllo previste, è in corso da questo pomeriggio la verifica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’adozione, da parte del Comune di Milano, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a partire dal 2014, anno in cui è stato assunto per la prima volta.

L’Anac sta inoltre accertando l’attuazione delle misure previste nell’aggiornamento del documento per l’anno 2016 e i contenuti del Piano adottato dall’Amministrazione comunale per il triennio 2017-2019.

Il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato varato dalla Giunta lo scorso 27 gennaio e pubblicato sul portale istituzionale nell’apposita sezione, e prevede tra le novità rilevanti l’attualizzazione della mappatura dei processi amministrativi in base al rischio di corruzione. Un’attività di analisi sviluppata partendo proprio dagli indirizzi nazionali in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione dati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e sulla scorta del bagaglio di esperienza maturato nel corso dell’attuazione triennale del Piano del 2014.