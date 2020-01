Vessava colleghi, rinviato a giudizio primario di Mantova

Per l'accusa maltrattava e usava condotte vessatorie nei confronti di due colleghe. Cosi' il primario del reparto di Oncologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova e' stato rinviato a giudizio con l'accusa di abuso d'ufficio e maltrattamenti. L'uomo e' accusato di aver demansionato i colleghi. Lo scorso ottobre il giudice per le indagini preliminari lo ha rinviato a giudizio anche per omicidio colposo, lesioni aggravate, falso in atto pubblico e violazione della privacy. Reati commessi in concorso con altri tre medici del reparto. Il processo il 16 aprile.