Vetropack presenta il progetto della nuova vetreria a Boffalora sopra Ticino

Vetropack presenta il progetto per la nuova vetreria a Boffalora sopra Ticino

Vetropack, azienda svizzera leader nell'industria europea dei contenitori in vetro, ha firmato un accordo per l'acquisto di un terreno a Boffalora sopra Ticino per la costruzione di una nuova e avanguardistica vetreria che entro la fine del 2021 sostituirà l'impianto già esistente di Trezzano. Vetropack investirà circa 200 milioni di Euro in tre anni.

Il Gruppo Vetropack gestisce otto vetrerie tra Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Ucraina e Italia. La vetreria italiana acquisita dal Gruppo Vetropack nel 2015, con sede a Trezzano sul Naviglio, in futuro non sarà più in grado di soddisfare la crescente domanda e requisiti tecnici, oltre agli obiettivi di crescita pianificati. “Abbiamo quindi deciso di non rinnovare l'impianto già esistente che termina il ciclo di vita dei suoi forni nel 2021, soprattutto perché le dimensioni del lotto non consentirebbero un'ulteriore espansione,” dichiara Johann Reiter, Amministratore Delegato del Gruppo Vetropack. “Abbiamo cercato nei comprensori limitrofi all’attuale vetreria, un terreno più grande che potesse ospitare un nuovo stabilimento e ne abbiamo trovato uno nell’area industriale di Boffalora sopra Ticino.”

Si tratta di una vecchia cartiera di proprietà di RDM Group, oggi in gran parte in disuso. Lo stabilimento di Trezzano sarà chiuso una volta avviata la produzione a Boffalora sopra Ticino. Gli attuali dipendenti e i loro posti di lavoro saranno trasferiti nella nuova vetreria. “La costruzione del primo sito greenfield di Vetropack è fondamentale per la strategia del Gruppo. Il mercato italiano gioca un ruolo significativo nella realizzazione dei nostri successi futuri”, spiega Claude R. Cornaz, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vetropack Holding. “Con questo progetto, unico nel suo genere, continueremo a migliorare costantemente l'efficienza e la qualità della nostra produzione. Articoli in vetro altamente personalizzati e un’efficiente capacità produttiva ci permetteranno di soddisfare i nostri clienti attuali e futuri.”

La cerimonia di posa della prima pietra della nuova vetreria di Vetropack è programmata per la fine del 2019, mentre l’inaugurazione è prevista per la fine del 2021. Vetropack prevede di investire in questo nuovo progetto circa 200 milioni di euro nei prossimi tre anni.