Via Crucis per i senza casa davanti alla Scala: "miracolo" a Milano. VIDEO

Via Crucis dei senza casa davanti alla Scala: "miracolo" a Milano

video di Claudio Bernieri

Via Crucis fuori stagione davanti a Palazzo Marino. Sono i volontari della Pro Tetto onlus, una associazione che si occupa da anni di clochard e nuovi poveri , gli invisibili che dormono nei mezzanini del metro, sugli autobus, nei giardini. Come trovare loro un alloggio? Un'idea geniale, ancora secretata, viene presentata dalla Pro Tetto cinque anni fa al Comune di Milano per trovare fondi per un albergo sociale. Si tratta di commercializzare spazi usati dall'Amsa , devolvendo i ricavati della pubblicità in nuovi alloggi o per ristrutturare appartamenti in case popolari. Il progetto innovativo piace al Comune, ma si perde nei meandri della burocrazia, tra cavilli, funzionari dell'Amsa, portavoce di assessorati...

Dopo decine di incontri (ideali stazioni di una insolita Via Crucis) i volontari della Pro tetto hanno portato una grande croce di legno davanti agli uffici dell'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. Miracolo a Milano: l'assessore li riceve e promette loro un rapido interessamento. Una Via Crucis di mezza estate che speriamo non finisca con il solito Ponzio Pilato.