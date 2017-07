Via della Spiga, forzano cassaforte di una farmacia: rubano 4mila euro



Niente gioielli o abiti costosi, questa volta i soliti ignoti hanno colpito una farmacia del Quadrilatero della Moda. Nella notte i ladri hanno preso 4mila euro in una farmacia in via della Spiga.



La polizia è stata chiamata questa mattina da una dipendente 51enne italiana. A quanto emerso al momento, ignoti si sono introdotti nello scantinato del negozio forzando una cassaforte e rubando il denaro custodito.