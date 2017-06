Rom in via Gallarate, De Chirico: Zambelli intervenga

Alessandro De Chirico

"Gentile presidente Zambelli - scrive il consigliere comunale Alessandro De Chirico in una lettera inviata al presidente del municipio Simone Zambelli - ti scrivo perché da diversi mesi continuo a ricevere segnalazioni in merito alla presenza di carovane rom che arrivano nel parcheggio del cimitero Maggiore in via Gallarate, bivaccano per qualche giorno, chiedono il pizzo ai cittadini che in auto si recano al camposanto a trovare i loro cari, commettono qualche furto, smontano le tende e poi vanno via. Ogni settimana si ripete la stessa scena. Sono stato contattato da fioristi esasperati e da cittadini stanchi di questi soprusi. So che i municipi hanno disponibilità economiche per far mettere gli archetti anti caravan, si tratta di un piccolo esborso. So anche che alcuni consiglieri di opposizione hanno sollevato la questione nel parlamentino che presiedi, ma che ad oggi non è stato fatto ancora nulla. Vorrei sapere quali sono le tue intenzioni. Converrai con me che, rispetto a chi bivacca e commette reati indisturbato, sia importante tutelare i commercianti e i nostri concittadini che pagano le tasse. Pretendere decoro e sicurezza è un sacrosanto diritto. Fiducioso di un tuo pronto intervento, ti giungano i miei cordiali saluti".