Milano, truffa a 51enne: consegna 10mila euro in gioielli per evitare disgrazie



Truffa ai danni di una 51enne cinese in via Riccardo Galli, la donna ha consegnato 10mila euro di gioielli a un gruppo di connazionali che le hanno raccontato di alcune disgrazie in arrivo se non avesse pagato loro un contributo. Sul posto è intervenuta la Polizia.



Tre cinesi hanno avvicinato la vittima vicino ad un supermercato di piazza Prealpi ingannandola e convincendola ad accompagnarle nella sua abitazione per prendere i gioielli e consegnarli a loro. La donna ha ubbidito e solo in un secondo momento, parlando con la propria figlia, si è accorta di essere stata raggirata.