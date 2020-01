Via Gola, Bolognini: "Serve ripristinare la legalità e la coesione sociale"

"Bisogna aumentare gli interventi non solo di ordine pubblico ma anche di coesione e politiche sociali, soprattutto nelle periferie, perché in tanti quartieri di Milano oggi gli abitanti si sentono ancora poco sicuri e hanno paura". Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, ha così commentato gli sgomberi e le perquisizioni effettuate questa mattina dalle Forze dell'ordine nel quartiere meneghino di edilizia residenziale pubblica di via Gola. "Tutte le istituzioni devono lavorare insieme perché in queste zone franche della città ritorni nei cittadini serenità e fiducia".

"Da mesi - ha proseguito l'assessore Bolognini - l'azione di Regione Lombardia e di Aler in via Gola, come anche nel resto della città, in concerto con le Forze dell'Ordine e con il Comune di Milano, ha dato importantissimi risultati, che si manifestano in modo particolare in un calo delle occupazioni di 500 alloggi in un anno. Nel 2019, infatti, per la prima volta dal 2012, il numero totale degli appartamenti occupati abusivamente è passato da 4.500 a meno di 4.000. Ma questo non basta, bisogna proseguire nell'azione", ha concluso l'assessore che ha espresso parole di ringraziamento per il Prefetto, il Questore e tutte le Forze dell'Ordine "per l'importante azione di legalità compiuta oggi nel quartiere di via Gola".