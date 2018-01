Via Gola: Cornali (IDeA): la strada? 'Ostaggio di criminali, servono sgomberi'



“Anche quest’anno in via Gola è stato acceso un grosso rogo in mezzo alla strada e i Vigili del Fuoco intervenuti hanno dovuto aspettare che le fiamme venissero spente dalla pioggia perché una trentina di persone li hanno minacciati impedendo loro di avvicinarsi. Non è più tollerabile che una strada, che si trova a poche centinaia di metri dalla darsena, sia ostaggio di rom, anarchici, antagonisti e spacciatori che vendono droga alla luce del sole. Chiediamo che sindaco, prefetto e questore riportino la legalità in via Gola”. Lo afferma Alessandro Cornali, segretario provinciale di Milano di IDeA, Popolo e libertà il partito fondato dal senatore Gaetano Quagliariello.



“Lo scorso anno un cittadino che ha protestato - continua Cornali - è stato aggredito e malmenato. Quest'anno non è successo nulla perché ormai i residenti onesti vivono nella paura di ritorsioni visto che nessuno fa nulla. Malgrado qualche arresto, infatti, il degrado continua come nulla fosse. Serve un’operazione radicale a tolleranza zero, che liberi tutti gli appartamenti occupati da questi criminali: gli appartamenti devono essere immediatamente riassegnati ai tanti cittadini italiani in attesa di una casa e, soprattutto, è necessario un presidio fisso dei militari nella via in modo da scoraggiare ogni tentativo di tornare a occupare da parte di questi criminali”.