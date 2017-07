VIA SANTA CATERINA, POLIZIA SGOMBERA 'TORRE DEL BRAMANTINO'

Sgombero in corso alla "Torre del Bramantino" via Santa Caterina, effettuato stamani dalla Polizia, si tratta di un edificio in cui era stato ospitato un Laboratorio Universitario Metropolitano. Nel momento dell'intervento non c'erano persone presenti nei locali.