Via Solferino, restyling a Milano. Il Corriere caccia Severgnini e...

Bye bye Severgnini. E fin qui è ufficiale. L'ineffabile Beppe, che doveva rivoluzionare il settimanale, è finito rivoluzionato. E così, come descritto da Dagospia e Italia Oggi, la sua parabola si è chiusa senza troppe tracce lasciate, salvo una sequela di brutte copertine e inchieste ai limiti della parodia. Urbano Cairo si dimostra persona valida non solo per ristrutturare ma anche e soprattutto per rimediare agli errori in tempo zero. Al posto di Severgnini Michela Mantovani, già alla guida di Liberi Tutti. La Mantovani era precedentemente stata il capo del politico a Milano. Malgrado l'addio di Beppe Severgnini, le quattro giornaliste che aveva ingaggiato sono state assunte. Roba rara, in tempi di grande crisi. La vice di Mantovani sarà Daniela Monti, che contestualmente è stata promossa caporedattrice. Per dirla in una metafora: Liberi Tutti si è mangiato Sette.

Altre notizie da via Solferino? Pare che il dorso Salute stia cambiando. Il capo Luigi Ripamonti sta lavorando duramente e pare che sarà un prodotto di altissimo livello. Pochi cambiamenti invece nella redazione del dorso milanese. Pare che il 5 marzo arriverà un restyling e qualche pagina dedicata ai quartieri, senza però cambi di organico.

Il Diavolo in redazione