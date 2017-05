Comasina, picchia e prende a morsi la moglie: arrestato

Error processing SSI file



Comasina, picchia e prende a morsila moglie: arrestato



Arrestato per maltrattamenti in via Venini un 41enne cinese sorpreso ad aggredire e picchiare la moglie connazionale e coetanea che ha riportato ferite considerate guaribili in 5 giorni. Sul posto è intervenuta la Polizia allertata da un residente che ha notato l'uomo mentre picchiava la vittima.



Gli agenti hanno trovato la donna con un occhio tumefatto, numerosi lividi e segni di morsi. Soccorsa al Fatebenefratelli la cinese ha ricevuto una prognosi di 5 giorni. A quanto appreso dalla stessa donna, l'uomo la percuoteva spesso, stavolta è stato perché lei lo voleva lasciare.