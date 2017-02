Via Vigevano, i Commercianti: "No alla pedonalizzazione"

Via Vigevano, Milano

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Rispondendo a Ferruccio Patti vicepresidente di Confesercenti – che si era detto ieri favorevole al nuovo regolamento per Darsena e Navigli e che aveva completato la sua proposta rilanciando la pedonalizzazione dell’area Vigevano-Porta Genova, per rendere più vivibile il quartiere – oggi interviene su quest’ultima opportunità (la pedonalizzazione), Roberto Galli, presidente dell’Associazione commercianti Via Vigevano-La Darsena-Distretto Navigli che si oppone al progetto: “Con una raccolta di firme noi abbiamo già verificato le opinioni di tutte le attività commerciali della via, ma anche di rappresentanti delle associazioni di residenti di via Vigevano e via Corsico: fatti, peraltro, già noti. Il no alla pedonalizzazione è pressoché unanime e la nostra azione è sostenuta da Confcommercio Milano ed Epam”.