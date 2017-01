Viagra e oppiacei dall'Egitto all'Italia: arrestati due ricettatori

viagra

Due egiziani residenti a Milano, uno di 44 e l'altro di 22 anni, sono stati fermati dalla polizia lunedi' scorso con l'accusa di ricettazione e di truffa aggravata (per quest'ultimo reato e' indagato solo il piu' anziano). I due trafficavano oppiacei e Viagra tra Egitto e Italia, comprando da noi quantita' eccessive di alcuni tipi di medicinali per poi rivenderle nel loro Paese, e in alcuni casi facevano il contrario. Dopo gli accertamenti sono stati sequestrati oltre 4mila e 500 farmaci per un valore totale di circa 15mila euro. I due viaggiavano spesso proprio per trasportare e poi vendere i farmaci, tra cui l'Oxicontin e il Contramal che, in quanto oppiacei, vengono abitualmente utilizzati dai tossicodipendenti da eroina e dai consumatori di hashish e marjuana per aumentarne gli effetti psicotropi. Inoltre, all'interno della loro abitazione, oltre ai farmaci, e' stato trovato del Sildenafil, principio attivo del Viagra, che i due importavano dall'Egitto per rivenderlo successivamente in Italia. Le indagini degli agenti del commissariato Porta Genova sono iniziate con la segnalazione da parte di una farmacista, che ha descritto un uso anomalo di ricette mediche da parte di alcuni nordafricani, che acquistavano farmaci per conto di altre persone.