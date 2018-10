Viale Monza, via la fontana dei poveri: rimossa dal Municipio leghista

Viale Monza, rimossa la fontana davanti a Pane Quotidiano

In viale Monza c'è una mensa dei poveri, Pane Quotidiano, e davanti una fontanella, usata dai clochard. La prima c'è ancora, la seconda non più. Il presidente del Municipio 2, Samuele Piscina, l'ha rimossa. A darne l'annuncio, con un post su Facebook, lo stesso Piscina: "Rimossa oggi la fontanella in viale Monza, di fianco alla sede di Pane Quotidiano. Purtroppo quella fontanella era ormai utilizzata solo per abluzioni, docce e bidet, principalmente da parte di extracomunitari e senza fissa dimora. Il servizio era diventato inutile per i cittadini e uno spreco di risorse che portava ulteriore degrado nell'area".

Dure le reazioni del centrosinistra. "Al presidente leghista del Municipio 2 di Milano, Samuele Piscina, non piacciono i poveri - ha detto in una nota il segretario metropolitano Pietro Bussolati - dopo aver chiesto al Comune di spostare da viale Monza 'Pane Quotidiano' (l'organizzazione che da decenni offre pasti e distribuisce pacchi alimentari a chi ne ha bisogno), è arrivato addirittura a rimuove la storica fontanella che si trovava davanti alla mensa dei poveri. Tipico dei leghisti: nascondere la polvere sotto il tappeto, non trovare soluzioni ai problemi, ma spostarli da un'altra parte".

Critiche che hanno portato a un secondo post di Piscina: “Nessun attacco da parte né del Municipio né della Lega a Pane Quotidiano che offre un servizio fondamentale e meritevole in tempi nei quali la crisi ha prodotto numerose vittime - ha spiegato il Presidente del Municipio 2 Samuele Piscina alle dichiarazioni faziose dell’Assessore Majorino - Anzi, Pane Quotidiano ha il nostro pieno sostegno nell’azione sociale che svolge e nel grande aiuto che offre a persone di ogni nazionalità. Nello stesso momento, però è evidente ci sia un problema esterno alla struttura da gestire”.