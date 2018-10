Vigili urbani con il badge dall'1 novembre: pronto lo stato di agitazione

Ghisa con il badge dall'1 novembre

Manca solo una settimana e la polemica si infiamma. Scatta l'1 novembre la sperimentazione del badge per gli agenti della polizia locale di Milano. Al lavoro con il cartellino, per rilevare le presenze, al Comando di Zona 3 e all'ufficio Personale di piazza Beccaria. Poi a dicembre toccherà a Radiomobile e centrale operativa, il 10 dello stesso mese è prevista la prima verifica del test per poi estendere l'iniziativa a tutto il Corpo.

I Ghisa come normali dipendenti del Comune. Ma loro non ci stanno, anche perché a differenza degli altri dipendenti comunali, spiega Il Giorno, oltre al badge avranno un sistema gestionale digitalizzato creato solo per loro, un database che conterrà le informazioni relative a ogni agente.

“In queste ore – ha spiegato al quotidiano milanese il segretario cittadino del Sulpm Daniele Vincini – stiamo preparando le carte per formalizzare lo stato di agitazione. Invece di assumere i 300 agenti promessi dal sindaco Sala si adottano misure che altro non sono se non fumo negli occhi, perché non hanno alcuna utilità, come l’introduzione del badge”.

Non che oggi le presenze degli agenti non vengano rilevate. A farlo è un graduato che annota manualmente ogni collega entri durante la riunione nei comandi. Un sistema già di per sé sufficiente, secondo Vincini, che teme che il nuovo sistema possa rivelarsi inadeguato per un lavoro che spesso è svolto fuori dall'ufficio: “Si pensi che molti agenti iniziano un turno in una zona e poi lo stesso giorno ne devono iniziare un altro in una zona diversa per coprire i tanti servizi a tutela della sicurezza dei cittadini”. Ecco perché, in maniera sarcastica, Vincini propone al Comando ”di introdurre anche il teletrasporto, altrimenti a farne le spese saranno i cittadini, che subiranno inevitabili ritardi nel servizio di pronto intervento”.