Villaggio di Natale flop, M5S: "Mancati introiti per Milano"

Villaggio di Natale all'Ippodromo, flop e chiusura anticipata al 24 dicembre invece che al 6 gennaio: la questione potrebbe ora avere un risvolto politico con l'interrogazione da parte del consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Simone Sollazzo, che spiega: “È assolutamente paradossale che il Villaggio del Natale chiuda il giorno della Vigilia ed è necessario fare chiarezza su una vicenda che getta solo discredito sulla Milano dell'efficienza e della organizzazione perfetta. Per questo chiedo alla Giunta di comunicare a quanto ammonta il mancato introito per il Comune di Milano a causa della chiusura con netto anticipo del villaggio, specificare con quali modalità si stanno gestendo le richieste di rimborso per coloro i quali hanno prenotato i biglietti per dopo il 24/12, specificare se da parte della amministrazione comunale è in valutazione una azione legale per la tutela a seguito del danno di immagine subito dalla fase di sequestro delle parti del villaggio fino alla chiusura anticipata dello stesso”.

La "resa" dell'organizzazione: "Troppi attacchi sui social"

Dopo le forti critiche per i problemi organizzativi e installazioni non all'altezza delle aspettative create dalle immagini promozionali, l'annuncio degli organizzatori è avvenuto domenica 22 dicembre. Questa la nota: "Siamo costretti a questa scelta perché i continui attacchi e le costanti denigrazioni avvenute sui canali social e digitali dei giorni scorsi hanno purtroppo raggiunto il loro effetto riducendo drasticamente la vendita dei biglietti e ponendoci nelle condizioni di non poter più sostenere i costi di gestione. Abbiamo lottato per oltre un mese contro una pioggia eccezionale (nel solo mese di novembre a Milano sono caduti 244 mm a fronte di una media di circa 100 mm) e per rimuovere il fango che aveva letteralmente coperto tutta l’area del villaggio abbiamo dovuto ritardare l’apertura. Di più non potevamo fare. Ringraziamo quindi tutti quelli che sono venuti a trovarci e che hanno apprezzato l’esperienza. Ringraziamo anche quelli che ci hanno criticato utilizzando toni decisi ma sempre civili e garbati. Li abbiamo ascoltati e spesso siamo intervenuti seguendo le loro indicazioni per migliorare i servizi esterni. Quando dovuto, abbiamo rimborsato loro il biglietto, cosa che continueremo a fare per chi ha acquistato il tagliando in prevendita dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Chiudiamo con amarezza, ma con il ricordo delle migliaia di bambini e bambine dai volti estasiati e sorridenti all’uscita dalla casa di Babbo natale.Un ricordo che il fango non è riuscito a coprire".

Su facebook visitatori in difesa dell'organizzazione

E i commenti sulla pagina facebook de "Il sogno del Natale" riflettono anche l'amarezza di quei visitatori che avevano avuto una esperienza positiva, contrariamente alle pur tante critiche: "A mio figlio - ha scritto ad esempio una mamma - è piaciuto tantissimo! È venuto in settimana dopo la scuola. C'erano le luci e tutti sono stati gentilissimi! Babbo Natale ha avuto tutto il tempo per chiaccherare allegramente con i bambini. Mi dispiace che il progetto non sia andato a buon fine!Peccato per le persone che hanno avuto una brutta esperienza ma a volte dobbiamo guardare le cose con gli occhi dei nostri figli...". "Mi dispiace davvero tanto... sono venuta mercoledì 11 e mi sono divertita tantissimo, pur non essendo più bambina... Si dice che a Natale dovremmo essere tutti più buoni, peccato che ci sia sempre qualche Grinch a rovinare la festa.... Per quanto mi riguarda grazie x la bella giornata che mi avete fatto passare e auguri di Buon Natale a tutti voi", ha aggiunto un'altra. Ed ancora: "Elfi aiutanti ecc, babbo natale sono stati bravissimi! Gli animatori sono stati davvero perfetti! Migliorerei solo l'esterno, con più decorazioni natalizie e magari un'atmosfera più consona.... Ma per il resto sono stata molto contenta. Bambina per un giorno"