Vimercate: picchia selvaggiamente la figlia 13enne per un selfie su Instagram

Prende la figla 13enne a pugni in faccia per un selfie messo su Instragram. E' quanto accaduto nel Vimercatese, in provincia di Monza, con un uomo di 40 anni che ha scatenato la propria furia sulla figlia, utilizzando a quanto pare anche dei tronchesi per strapparle un piercing dall'ombelico. E' stato arrestato per matrattamenti contro figlia e moglie, che sarebbe a sua volta stata picchiata. I fatti risalgono a domenica pomeriggio: l'uomo avrebbe atteso la figlia davanti alla porta di casa, iniziando a picchiarla selvaggiamente, tagliandole le unghie e strappandole il piercing. Le violenze sarebbero proseguite lunedì: al ritorno da scuola della 13enne l'uomo la ha aspettata con una mazza in mano. Per le percosse, la ragazzina avrebbe perso i sensi, mentre la madre è corsa fuori chiamando il 112. Il padre riteneva il selfie pubblicato dalla figlia eccessivo e fuori luogo: aveva precedenti per maltrattamenti.