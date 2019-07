Vincoli paesaggistici, Maran polemizza con M5S: "Interrogazione fa ribrezzo"

L'assessore all'urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, non le manda a dire ai consiglieri comunali del M5S che hanno depositato un'interrogazione in cui si chiedono spiegazioni circa i rapporti tra l'amministrazione comunale e Italia Nostra in merito ai vincoli paesaggistici e in particolare alle recenti dichiarazioni di Italia Nostra circa la riqualificazione di Piazza delle Armi.

Sulla pagine Facebook dell'assessore Maran, si legge:

"La posizione dei 5Stelle: se non la pensi come loro evidentemente sei prezzolato. Quando un'interrogazione rappresenta un modo di vedere il mondo. Qualche giorno fa ad un convegno sui nuovi vincoli proposti dal Ministero dei Beni Culturali sono intervenuti anche rappresentanti di Italia Nostra Milano, Legambiente Lombardia, FAI - Fondo Ambiente Italiano, WWF Lombardia (quest'ultimo esentato dall'interrogazione). Nei loro interventi hanno espresso una posizione che evidentemente non è stata gradita ai 5 Stelle (anche perché era di buon senso). L'esito non è ragionare su cosa hanno detto ma lasciare intendere che ci siano dietro interessi altri. Dopo le ONG "taxi del mare", siamo alle ONG prezzolate per cambiare opinione. A me questa interrogazione fa ribrezzo, leggetela perché rappresenta sia un modo malato di intendere il rapporto tra un partito e il Governo che non dovrebbe essere trattato come clava contro le città con maggioranze diverse sia perché interpreta al meglio la distanza anche culturale che sento rispetto a questo Governo e ai partiti che lo animano.E tuttavia dovrò rispondere.La cosa ironica della risposta sarà che i fondi del Comune di Milano in realtà vanno in larga parte a Italia Nostra nazionale, cioè quelli che ci attaccano e fanno causa ogni volta che possono. Non ho capito se firmiamo contratti con loro perché siamo liberal o perché siamo fessi, voglio continuare a pensare che lo facciamo perché siamo diversi dai 5 Stelle e perché, nonostante Italia Nostra nazionale, poi a lavorare sul territorio ci sono delle persone meravigliose che qualificano la nostra città e le nostre aree verdi (e che esercitano il loro legittimo diritto di opinione fortunatamente spesso diversi da quelli di Roma). La domanda aggiuntiva sarebbe: quindi il Governo taglia i fondi a ONG e associazioni perché non dicono le cose che volete che dicano?"

Di seguito le due pagine che compongono l'interrogazione dei consiglieri Corrado, Sollazzo e Bedori, a cui fa riferimento l'assessore Maran:

