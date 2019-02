Como, violenta dipendente di un centro massaggi



Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia a Como per rapina e violenza sessuale all'interno di un centro massaggi cinese.



Secondo la ricostruzione della Polizia l'uomo, italiano, con precedenti penali, prima ha puntato il coltello a una giovane massaggiatrice cinese facendosi consegnare il denaro in cassa (circa 20 euro), poi l'ha trascinata in una stanza e l'ha costretta a subire un rapporto sessuale. La donna, approfittando di un momento di distrazione dell'aggressore, è riuscita a liberarsi e da un'abitazione vicina ha chiamato la polizia. L'uomo è stato arrestato poco lontano: era ancora svestito e addosso aveva oggetti che appartenevano alla vittima