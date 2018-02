Violenza contro le donne, Gelmini: velocizzare i tempi della giustizia



No alla violenza sulle donne, dopo gli episodi drammatici degli ultimi giorni una iniziativa a Milano. “Tra le priorità dell’agenda politica, la protezione della vita e della libertà delle donne va messa ai primi posti. La legge contro lo stalking è uno dei traguardi raggiunti durante l’ultimo Governo Berlusconi grazie all'impegno di Mara Carfagna, ma bisogna ancora lavorare in questa direzione. Il prossimo governo dovrà finanziare adeguatamente i centri antiviolenza, velocizzare i tempi della giustizia e mettere chi ha il coraggio di denunciare nelle condizioni di non essere umiliata due volte. La battaglia contro la violenza sulle donne è una sfida che non ha colore politico, ma riguarda ciascuna di noi”. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia e coordinatrice lombarda, nel corso dell’iniziativa tenutasi questa mattina al Wall of Dolls di Milano, per dire no alla violenza di genere. Presenti anche Jo Squillo, Luca Bernardo, Paolo Picchio, Paola Radaelli, Laura Ravetto, Elena Centemero, Giusy Versace, Alessandra Gallone, Valentina Aprea, Federica Zanella, Cristina Rossello, Annalisa Baroni, Benedetta Cosmi, Ylenia Citino, Silvia Sardone e tutte le candidate azzurre alle elezioni politiche e regionali del 4 marzo.