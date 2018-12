Violenza sessuale in discoteca, fermato un egiziano a Sesto San Giovanni

Violenza sessuale in discoteca, fermato egiziano a Sesto

Un egiziano di 35 anni e' stato fermato dai poliziotti del commissariato di Cinisello Balsamo, provincia di Milano, perche' sospettato di violenza sessuale nei confronti di una donna marocchina di 31 anni. Alle ore 12.00 circa di ieri, la polizia e' intervenuta a Sesto San Giovanni, in via Clerici presso la discoteca "Al Jazeera", dove, in seguito a una chiamata al 112 NUE, era stata segnalata la presenza di una ragazza presumibilmente vittima di violenza sessuale. Qui la donna, in forte stato di shock, ha raccontato della violenza sessuale subita nel corso della notte.

Gli agenti con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, sono entrati nella discoteca, dove hanno verificato le generalita' di due uomini stranieri. Accompagnati presso il Commissariato e fotosegnalati, sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Uno di essi, identificato per Y.D. M.A. cittadino egiziano dell'83 con precedenti per numerosi reati, anche di tipo specifico, e' stato riconosciuto dalla vittima come l'autore della violenza. Nei suoi confronti e' scattato il fermo di indiziato di delitto. Il Questore di Milano Marcello Cardona ha immediatamente attivato la procedura per la chiusura del locale.