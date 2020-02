Violenza sessuale su minorenni vicini di casa: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni e' stato arrestato dai carabinieri della compagnia di San Donato a Peschiera Borromeo (Milano) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano per tentata prostituzione minorile aggravata e violenza sessuale aggravata su minorenni. In base a quanto ricostruito si tratta di reati commessi nel 2019, quando le vittime avevano 13 e 16 anni. I militari lo hanno rintracciato questa mattina dopo una lunga indagine condotta a seguito della denuncia presentata nella primavera dell'anno scorso dalla madre dei due ragazzi, una 46enne del posto. L'arrestato all'epoca dei fatti era un vicino di casa della famiglia e le indagini hanno dimostrato che, sfruttando l'amicizia della famiglia, era riuscito a fare in modo che i ragazzini si fidassero di lui, quindi aveva approfittato di loro. In casa sua i carabinieri hanno trovato e sequestrato materiale informatico e digitale