Violenza sulle donne, a Brescia 5000 denunce in 4 anni

Violenza sulle donne, i numeri di Brescia e Lombardia

Una giornata per non dimenticare Manuela Bailo e le altre donne vittime, come lei, della mano assassina di un uomo. La Uil di Brescia ha organizzato il convegno per dire basta ai femminicidi, onorando così la giornata del 25 novembre, "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".

Negli ultimi quattro anni nel bresciano sono state registrate più di cinquemila denunce di violenza. Alla Casa delle Donne si sono rivolte in 1.200 negli ultimi due anni per chiedere aiuto. La Lombardia ha il triste primato dei femminicidi: uno ogni due settimane, con un'età che va dai 30 e si avvicina o supera i 50 anni. Ad uccidere nel 74% dei casi l'uomo che amano.

Intanto a Sale Marasino, sul lago d'Iseo, sulla litoranea che attraversa il paese, sono state posizionate in bella vista, sui blocchi di pietra che delimitano la pista ciclopedonale, 93 paia di scarpette dipinte di rosso, una per ogni vittima registrata lo scorso anno, offrendo così al pubblico di passaggio un'occasione per riflettere sulla violenza di cui le vittime sono continuamente vittime ogni giorno.

Come nel 2017 però, puntuali, i soliti ignoti hanno iniziato a colpire: a poche ore di distanza dalla realizzazione degli allestimenti sono già state sottratte un paio di scarpe. Un gesto piccolo, ma significativamente vile: il timore è che, vista l'esperienza passata, le scarpe rubate salgano di numero.