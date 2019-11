Violenza sulle donne, il Pd Milano avvia la campagna "Facciamo luce"

Parte oggi, venerdì 22 novembre, la campagna di sensibilizzazione promossa dal PD Milano Metropolitana "Facciamo luce" in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere il prossimo 25 novembre.

L'invito è ad accendere una candela rossa per testimoniare simbolicamente l'impegno a fare luce sui tanti abusi, fisici come psichici, che si consumano troppo spesso nel buio e nel silenzio. Accendere una luce nell'oscurità vuol dire vedere, essere consapevoli di questo terribile fenomeno e agire per contrastarlo. Per fermare la violenza occorre prima di tutto riconoscerla e parlarne. I dati sono allarmanti: ogni tre giorni una donna è vittima di femminicidio, solo nel 2018 ne sono stati registrati 142, da gennaio 2019 a oggi sono già 94 e nell'oltre l'80% dei casi avvengono nelle pareti domestiche.

"Con questa campagna – spiega la segretaria Silvia Roggiani – vogliamo trasmettere un messaggio semplice ma forte: occorre far luce, perché non possiamo far finta di non vedere. I numeri della violenza, purtroppo, non sono solo quelli di cui leggiamo sui giornali: esistono tante zone d’ombra, un sommerso che riguarda episodi che si consumano fra le mura domestiche o al lavoro, spesso non denunciati per vergogna o paura. Soprattutto per quelle donne che oggi non possono combattere questa battaglia da sole noi vogliamo fare luce, accendere un faro per vedere, riconoscere e contrastare questa terribile piaga" - conclude Roggiani.

"In questi giorni, deve andare il nostro grazie più sentito alle donne e agli uomini che combattono tutti i giorni contro questa piaga, soprattutto perché operano spesso in condizioni economiche di grandissima difficoltà e incertezza. Il nostro Partito deve farsi promotore dell’incentivo dei fondi sia per le realtà che già operano nei territori, sia per quelli destinati alla prevenzione" - afferma la coordinatrice delle Donne Democratiche di Milano Metropolitana Gaia Romani.

Accanto alla campagna "Facciamo luce" PD e Donne Democratiche di Milano Metropolitana saranno protagonisti nel weekend di volantinaggi in città per informare le cittadine e i cittadini delle misure messe in campo dall'amministrazione comunale per contrastare la violenza di genere e assistere le vittime.