Violenza sulle donne: in 400 in Regione Lombardia per la Vertical run

Violenza sulle donne: in 400 in Regione per la Vertical run

Sono stati 400 i partecipanti alla 'Libellula FlyUp', la corsa in salita non competitiva, sugli 866 gradini dei 39 piani di Palazzo Lombardia, che si e' svolta domenica mattina con partenza dalla Piazza Citta' di Lombardia a Milano. L'obiettivo della 'Vertical Run' e' quello di ribadire con forza stop alla violenza sulle donne.

LIBELLULA FLYUP - Si tratta di un'iniziativa di responsabilita' sociale di Zeta Service, realizzato con la collaborazione della Regione Lombardia e patrocinato da Coni, Fidal, Confcommercio Milano - Terziario Donna e Comune di Milano. Libellula FlyUp si avvale anche di un Charity Partner, Action Aid.