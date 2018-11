Violenze in asilo, fenomeno vasto. Il piano di contrasto della Regione

VIOLENZE IN ASILO, REGIONE LOMBARDIA: "SPIA DI UN FENOMENO PIU' VASTO"

Fa ancora discutere l'inquietante caso di Pero, dove un maestro d'asilo è stato arrestato per 42 episodi di violenza ai danni dei bambini, tra i quali anche un braccio rotto. "L'ennesimo episodio di estrema violenza nei confronti di alcuni bimbi e' la triste conferma che il problema non e' circoscritto a qualche caso sporadico, ma si tratta di fenomeni reiterati a danno di minori che devono essere affrontati con la giusta determinazione e consapevolezza. Il mio ringraziamento va alle Forze dell'ordine che con grande professionalita' hanno posto fine ad una situazione assolutamente inaccettabile". Cosi Silvia Piani, assessore alla Famiglia, Genitorialita' e Pari opportunita' di Regione Lombardia.

REGIONE LOMBARDIA: "CON NUOVA LEGGE ABBIAMO NUOVI STRUMENTI PER ARGINARE LE VIOLENZE IN ASILO"

"La tematica e' estremamente delicata- prosegue Piani- perche' tocca bambini in eta' infantile privi di ogni tipo di difesa e, come tale, deve essere affrontata nelle giuste direzioni. Partendo dalla formazione del personale, coinvolgendo le famiglie, ma anche attraverso un maggiore controllo". Per questo "siamo convinti che la legge approvata lo scorso martedi' in Consiglio regionale sia un passo importante in termini di prevenzione. Gli strumenti che sono stati messi in campo daranno un aiuto concreto favorendo la formazione degli insegnanti con l'ausilio di psicologi ed esperti, ma anche un maggior controllo dei fenomeni con l'installazione di telecamere a circuito chiuso ad uso esclusivo dell'Autorita' giudiziaria. Auspico che questo provvedimento possa essere preso d'esempio anche da altre Regioni e diventare modello di una legge nazionale a salvaguardia di tutti i bambini", conclude Piani.