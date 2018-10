Violenze sessuali, 17enne aggredita scappa e viene portata in ospedale



Una ragazza di 17 anni è stata aggredita, a Milano, da un uomo che ha tentato di molestarla ma poi è fuggito dopo che la giovane ha urlato ed è riuscita a divincolarsi. La minorenne è stata trasportata in ospedale in codice verde per alcune escoriazioni ed ecchimosi causate dalla colluttazione.





La giovane, trascinata dietro a un cespuglio, palpeggiata e presa a pugni, ha iniziato ad urlare e il malvivente è scappato portandole via la borsa con dentro un tablet e i documenti. Secondo la prima ricostruzione, la minorenne aveva passato la notte in un locale della zona insieme a un'amica. E' stata sorpresa dall'aggressore, a suo dire nord africano, mentre stava per entrare nella stazione metropolitana Porto di Mare. La 17enne, soccorsa dal 118, è stata portata in codice verde in clinica De Marchi. Sul caso indaga la polizia di Stato della questura di Milano.