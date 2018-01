Violi posta la foto di Sgarbi: il rischio è che non abbia incarichi

"Certo che mi candido alle prossime elezioni, in tutta Italia. In Sicilia l'ho gia' fatto e ho vinto. In Italia faremo una lista Rinascimento che o va completamente da sola e potrebbe avere un ottimo risultato, oppure si allea col centrodestra nella prospettiva di vincere alle elezioni. Inutile allearsi con i perdenti". Lo ha ribadito Vittorio Sgarbi oggi. Ma l'accoglienza non è stata molto calorosa in casa M5S, soprattutto dopo le critiche che Sgarbi aveva mosso al movimento, parlando di "rischio vittoria 5 Stelle in Lombardia". Non si è fatta attendere la risposta del candidato presidente M5S in Lombardia, Dario Violi: "Il rischio è che non abbia incarichi".