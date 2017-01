Moda, Vionnet dice addio a Parigi per Milano



Nuovo cambio nel mondo della moda. Vionnet abbandona Parigi alla volta di Milano. Secondo quanto scrive Pambianco News, durante la prossima fashion week femminile, che si terrà dal 22 al 27 febbraio, lo storico brand francese diretto da Goga Ashkenazi sfilerà per la prima volta nel capoluogo lombardo.



Si tratta di un riconoscimento del rapporto privilegiato che Vionnet ha con il “made in Italy” e che caratterizza le sue collezioni apprezzate in tutto il mondo e riconosciute come una delle firme storiche della moda a livello internazionale