Virus Cina: annullata parata capodanno cinese a Milano del 2 febbraio

Il coordinamento delle associazioni cinesi a Milano ha deciso di annullare la parata pubblica del 2 febbraio per il Capodanno lunare in segno di solidarieta' verso la Cina colpita dal coronavirus. Lo comunica lo stesso coordinamento. La solidarieta' e' alla madrepatria che "non ha potuto festeggiare il capodanno lunare (che cadeva il 25 gennaio) attraverso manifestazioni pubbliche". "Convoglieremo il budget previsto per l'organizzazione della parata del capodanno cinese a Milano in una donazione verso la Cina ed in particolare verso Wuhan, epicentro del contagio, dove verranno mandati mascherine e guanti ed altro materiale sanitario richiesto dalle autorita' sanitarie", fanno sapere ancora gli organizzatori. Agli Italo-cinesi di Milano un augurio: "Siamo sicuri che ci saranno altre occasioni per festeggiare insieme". La parata di via Paolo Sarpi a Milano e' la piu' importante d'Italia per la comunita', visto che si tratta della piu' grande China Town del Paese.