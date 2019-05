Voci, rumors e veleni: dopo le elezioni torna la Magistratura

Il tam tam è fortissimo. E rimbalza ormai da giorni su tutti i giornali: in Lombardia sta per scoppiare una nuova inchiesta che dovrebbe far tremare il Palazzo. I media hanno scritto che dovrebbe interessare il settore della sanità, tuttavia su questo e su altri dettagli emersi non vi sono stati ad oggi riscontri. Secondo quanto trapela però da fonti di Affaritaliani.it Milano, un'informazione parrebbe essere più attendibile: non si tratta di un'inchiesta in alcun modo collegata con quella che ha portato in carcere Pietro Tatarella e ai domiciliari Fabio Altitonante. Ovviamente si tratta di notizie che circolano in ambito politico e non sono state confermate dagli inquirenti. Altro tema è la tempistica: c'è chi dice che la bufera arriverà prima delle elezioni e chi invece pensa che i tempi saranno più lunghi, per sottrarsi all'accusa di influenzare il periodo elettorale che si concluderà solo dopo i ballottaggi. Una terza scuola di pensiero individua invece l'intero tintinnar di rumors come un tentativo di destabilizzare la maggioranza in Regione Lombardia e dunque con matrice esclusivamente politica.

