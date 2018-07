Vodafone, realizzata a Milano la prima connessione 5G in Italia

Vodafone è il primo operatore in Italia ad aver effettuato una connessione dati in 5G conforme allo standard del 3GPP, nell'ambito della sperimentazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico a Milano e area metropolitana.

Vodafone Italia ha effettuato la prima connessione dati in 5G con standard 3GPP utilizzando la banda di frequenze 3.7-3.8 GHz messe a disposizione dal MiSE. La connessione dati 5G è stata realizzata attraverso apparati di rete e dispositivi Huawei compatibili con la prima versione dello standard 5G ufficiale completato a dicembre 2017 dal 3GPP, l’ente di standardizzazione dei sistemi di comunicazioni mobili.

Con questo importante traguardo, Vodafone compie un ulteriore passo in avanti nella sperimentazione del 5G a Milano e area metropolitana, che coinvolge 28 partner e 10 endorser per realizzare 41 progetti in diversi settori.

Con un investimento di 90 milioni di euro, Vodafone ha l’obiettivo di raggiungere con tecnologia 5G l’80% di Milano entro il 2018, completandone la copertura nel 2019.

Già a ottobre, Vodafone aveva effettuato a Milano la prima connessione dati “pre-standard” 3GPP in 5G in Italia, raggiungendo velocità di download superiori a 2,7 Gigabit al secondo e latenza di poco superiore al millisecondo e sperimentato la prima tecnologia al mondo che permette di estendere la copertura 5G attraverso la tecnica del uplink & downlink decoupling.