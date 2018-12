Voghera, 12enne cade dal balcone e muore

Voghera, ragazzina di 12 anni muore cadendo dal balcone di casa sua

Una bambina di 12 anni è morta precipitando da un balcone di casa sua, a Voghera (Pavia). L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, qando la bimba di nazionalità ucraina era sola in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Voghera (Pavia), per effettuare gli accertamenti. Nella caduta la bambina ha battuto violentemente la testa e l'arrivo dei soccorritori purtroppo è stato inutile. La Procura ha aperto un'inchiesta.

L'appartamento si trova al secondo piano di uno stabile in via Bellini, a 10 metri da terra. Quando la piccola è caduta, alcuni vicini di casa hanno sentito il tonfo e si sono affacciati per vedere il suo corpo a terra e chiamare aiuto. La dodicenne è stata comunque caricata su un'ambulanza e portata nell'ospedale della città oltrepadana, ma è morta una volta arrivata al pronto soccorso.

Il corpo della dodicenne è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Pavia: l'autopsia potrebbe essere effettauta oggi. I carabinieri hanno immediatamente contattato i familiari della bambina e stanno cercando di capire perché si trovasse da sola in casa. La sua caduta dal balcone può essere avvenuta per un tragico incidente domestico, ma non è esclusa nemmeno la pista del suicidio.