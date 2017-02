"Vogliamo primarie e la sinistra unita". Cremonesi e il progetto Lombardia

Chiara Cremonesi



di Fabio Massa



Il nome "SinistraxlaLombardia"? E' una ipotesi, e pure affascinante. E' uno dei nomi possibili. Certo è che su un raggruppamento degli ex-Sel che in tutta la Regione portino avanti il modello Milano (non a caso SinistraxMilano), Chiara Cremonesi, Anita Pirovano, Mirko Mazzali ed altri ci stanno lavorando sul serio. Con un indirizzo ben preciso all'interno di un mare in tempesta nel quale non si capisce se Sinistra Italiana nascerà mai, e se lo farà mutilata o addirittura morta. E soprattutto quali saranno gli esiti di Campo Progressista, la creatura di Giuliano Pisapia che però non ha ancora una sua fisionomia, soprattutto per i ragionamenti che a Roma si continuano a fare tra D'Alema e Pisapia e chi vorrebbe la scissione del Partito Democratico. E quindi, SinistraxlaLombardia. Nome possibile, progetto pure. Con, si diceva, un obiettivo: "Da sinistra dobbiamo dare il nostro contributo alle primarie per individuare il candidato presidente del centrosinistra. Anzi, ringrazio il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Alfieri per sollevato per tempo il problema delle primarie e della candidatura - spiega ad Affaritaliani.it Chiara Cremonesi, consigliere regionale di Sel - Da sinistra dobbiamo metterci nell'ottica delle primarie, introducendo anche elementi di novità". Quali? "Non solo una contesa sui nomi, ma anche magari sulle idee, direttamente dal basso, costruendo una piattaforma informatica". L'obiettivo è ambizioso ed oggi, stando ai sondaggi, non proprio alla portata: "In effetti io mi aspetto che dopo 23 anni di governo del centrodestra in Regione Lombardia tutte le anime della sinistra si uniscano. Non ci devono essere divisioni come accaduto a Milano". Il riferimento è ovviamente all'esperienza di Basilio Rizzo, e l'appello è rivolto a tutte le realtà a sinistra degli ex-Sel. Primarie di coalizione, quindi, e primarie delle idee. Sempre che qualcuno dia il via, prima o poi, un percorso potrebbe anche essere stato tracciato.



