Volontaria 23enne rapita da una banda di uomini armati in Kenya

Volontaria 23enne rapita da uomini armati in Kenya

Ventitre anni e il sogno di aiutare le persone che soffrono. Silvia Romano, la 23enne milanese rapita in Kenya da una banda armata, e' una volontaria della Ong 'Africa Miele'. Si e' laureata nel febbraio scorso in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una tesi sulla tratta di esseri umani. Aveva iniziato a lavorare nella palestra Pro Patria 1883 di Milano e poi era passata alla Zero Gravity, dove uno dei responsabili la ricorda come una ragazza che "ama i bambini, la ginnastica" ed e' "portata ad aiutare la gente". Era una collaboratrice-istruttrice della palestra e aveva tenuto anche un campus estivo per i bambini. L'ultima volta che Silvia era passata alla Zero Gravity e' stata a settembre: "Prima di ripartire per l'Africa e' venuta a salutare, era contenta di tornare ad aiutare i ragazzini in Kenya".

La 23enne, riporta la scheda dell'Agi, era alla sua seconda missione in Africa e ad agosto scriveva sul suo profilo Facebook: "Si sopravvive di cio' che si riceve ma si vive di cio' che si dona", allegando una foto con alcuni bimbi kenyani. Come lei stessa ha scritto sul suo profilo, quest'estate si trovava "in un'orfanotrofio in Kenya, a Likoni, come volontaria per ORPHANS's Dreams ONLUS". Aveva lanciato una raccolta fondi per ampliare la struttura e "accogliere un maggior numero di bambini che vivono attualmente nella discarica di Mombasa in condizioni estremamente pericolose per la loro salute. In questo modo, Orphan's Dream potrebbe dare loro un futuro degno di essere chiamato tale". Poi era tornata in Italia, ma era ripartita dopo poco tempo per quella zona del Kenya, vicino Malindi, come volontaria della onlus marchigiana Africa Milele. Fino a ieri, quando e' stata rapita in un blitz di alcuni uomini armati a Chakama, a 70 km da Malindi.

Silvia Romano era impegnata in queste settimane, tra le altre cose, in una raccolta fondi per Africa Miele Onlus finalizzata all'acquisto di una cisterna per il recupero dell'acqua piovana dal tetto di una ludoteca. In un post del 2 ottobre scorso, la piccola associazione per la quale stava facendo volontariato in Kenya, informa sul suo profilo della "raccolta fondi di Silvia per Africa Miele" e invita a cliccare sul link di 'gofundme.com' che permette di effettuare una donazione per il progetto 'A tank for the Savannah's day care creato da Silvia Romano'.

Silvia era tornata da un altro viaggio in Kenya ad inizio novembre: probabilmente era proprio l'Africa la sua grande passione. In Kenya infatti - raccontano dall'Universita' - era gia' stata "e quando era tornata da questo magnifico viaggio aveva voluto coinvolgere professori, docenti, amici e colleghi in una festa nella quale aveva organizzato anche una raccolta fondi per i bambini dell'Africa". I bambini, l'altra sua grande passione a cui si dedicava nel tempo libero. Anche tornando da questo primo viaggio aveva pero' raccontato di aver "seguito sempre in modo ligio le indicazioni delle sue guide e dei suoi responsabili" come "aveva fatto durante gli anni da studentessa".