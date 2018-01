Foto La Presse

Volontaria di 71 anni a cena da Berlusconi finisce in lista alla Camera



Non ci sono più le cene eleganti di una volta. Neanche ad Arcore. E così, abbandonate ragazze in cerca di carriera nel mondo dello spettacolo, la villa di Berlusconi ha accolto una distinta signora 71enne bergamasca. Con un epilogo a sorpresa.



La donna, come scrive Pietro Tosca sul Corriere della Sera è stata ospite di Berlusconi per un leggero pasto e una chiacchierata sull'attuale situazione politica italiana, ma evidentemente Carla Bianchi, impiegata e poi imprenditrice, ora in pensione, ha subito conquistato l'apprezzamento dell'ex Cav. Di Misano, apprezzata nella Bassa per l’impegno nel mondo del volontariato si è così aggiudicata un posto nel listino proporzionale alla Camera per Bergamo. Dopo Gregorio Fontana e Maria Stella Gelmini. Con una certa sopresa del mondo politico, che non conosceva la storia di questa donna della società civile.